Cambuur wint uitwedstrijd tegen Telstar met 2-0

Het eerste doelpunt werd gemaakt in de 24ste minuut. Een vrije trap van Robin Maulun eindigde na een scrimmage voor het doel via Robert Mühren bij Jacobs, die van dichtbij de bal in het doel kon tikken.

Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd maakte Bangura het tweede doelpunt nadat Stanley Akoy de bal breed voorgegeven had. Bangura stond in een lastige hoek, maar kon de marge verdubbelen.

Trainer Henk de Jong is blij met de overwinning. Nu haakt Cambuur aan bij de top, zegt hij, en bij verlies hadden de Leeuwarders in de achtervolging gemoeten.