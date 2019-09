Harkemase Boys aan kop in derde divisie na winst in Sassenheim

Het eerste doelpunt kwam in de 40ste minuut, toen Bouius na een corner de bal voor de voeten kreeg. Hij schoot kalm in de rechterhoek van het doel. Het tweede doelpunt kwam direct na rust. Na een mooie aanval over de linkerflank schoot Bouius de bal opnieuw in de rechterhoek. Het was zijn vijftigste doelpunt in dienst van de Harkemase Boys.

Op basis van het doelsaldo (+5) staat Harkemase Boys nu op een vierde plaats in de competitie, achter Sparta Nijkerk (+6), Hoek (+7) en DVS '33 Ermelo (+9).

ONS Sneek

ONS Sneek heeft zaterdag met 2-2 gelijk gespeeld tegen SteDoCo. De Friese doelpunten kwamen op naam van Nick Kuipers en Sam Crowther.