Kamminga wint Open NK skeeleren in Hallum, Ariëns neemt revance

In totaal stonden er 14 rijdsters aan de start in Hallum, waaronder ook de winnares van vorig jaar, Imke Vormeer uit Meppel. Met nog twintig kilometer te gaan ging ze nog aan de leiding. Kamminga had in de laatste ronde echter nog veel energie over en zette haar concurrenten daarmee op grote afstand. Beau Wagemaker van Hoogkarspel werd tweede, Vormeer pakte in Hallum het brons.