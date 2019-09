Organisatie stopt met dancefestival Eilân

"Na drie jaar voorbereiden met tientallen mensen, is dit heel bitter. We leggen ons niet bij deze uitspraak neer", zegt Van Drunen. "Ik had deze droom al drie jaar. Maar goed, de wet is de wet."

Mensen die een kaart gekocht hadden, krijgen hun geld terug, zegt Van Drunen. Alle 5500 kaarten waren verkocht.

Volgens Van Drunen komt er voorlopig geen schadeclaim in de richting van de gemeente. "Dat is in handen van onze verzekeraar. Wij zijn goed verzekerd."

Problemen met de vergunning

Twee keer heeft de gemeente het festival een vergunning verleend, die daarna door de rechter van tafel geveegd is. De eerste vergunning had "de nodige gebreken en omissies", en bij de tweede vergunning was "de belangenafweging ondeugdelijk gemotiveerd".

Het festival zou volgende week bij het meer van Hee gehouden worden, in de buurt van een stiltegebied met beschermde diersoorten. Bezwaarmakers vinden dat een te zware belasting voor het gebied. Ze vochten de vergunning aan.

"Ze wilde me zelfs omkopen"

Voorstanders van het festival zouden nog geprobeerd hebben om de bezwaarmakers om te kopen. Dat zegt Henk Hees, van de Stichting Ons Schellingerland, die bezwaar maakte tegen de vergunningen.

"Er stonden vanochtend twee mannen voor mijn deur. Ze boden een significant geldbedrag als wij onze bezwaren zouden laten varen." Hees is er niet op in gegaan. "Het geeft denk ik aan dat de nood bij sommige mensen hoog is."