Leden Nationale Reserve beëdigd in centrum Leeuwarden

Luitenant-kolonel Wanno Vink is de baas van het 10e bataljon Nationale Reserve. Hij is blij met de nieuwe lichting militairen. "We zien dat de rol fan de Nationale Reserve steeds belangrijker aan het worden is. Ze vullen de gaten op binnen de professionele landmacht. Dat is ontzettend handig." Waar de Landmacht het moeilijk heeft met het vinden van goed en vooral voldoende personeel, gaat het bij de reserve veel gemakkelijker. Vink: "Ja, dat zie je hier wel in het centrum van Leeuwarden. We kunnen er ruim 70 beëdigen en daarmee zijn we aardig op sterkte."

Het korps heeft bewust gekozen voor een beëdiging in de stad, om Leeuwarders te laten kennismaken met de reserves. Vink: "Zichtbaarheid is van groot belang voor ons. We willen ook graag laten zien wie we zijn, niet alleen als we ingezet worden."