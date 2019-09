Vrijwilligers oogsten zaad op de Afsluitdijk om vegetatie te redden

De gele hoornpapaver, zeelathyrus, blauwe walstro en gelobde melde: het zijn allemaal plantjes die je aantreft op de Afsluitdijk. Sommige zijn zelfs zo zeldzaam dat ze op de rode lijst staan. Maar de komende jaren gaat de dijk op de schop en hoe komt het dan met al dat plantengoed?

Ben Bruinsma uit St.-Annaparochie is er niet gerust op. In samenwerking met de Friese Vereniging voor Veldbiologie coördineert hij daarom voor 'Het Levend Archief' het oogsten van zaad dat over enkele jaren terug gezaaid kan worden. In de hoop dat de vegetatie van nu, dan weer snel zal herstellen.

Twee keer per week gaat Bruinsma op pad en binnenkort zal hij met een groepje zaad oogsten. Dat alles voor het redden van de kwetsbare vegetatie.

Zondag te horen om 11.00 uur in ons radioprogramma Buro de Vries.