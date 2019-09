Ruim tweehonderd Riedsters uit vier landen treffen elkaar in feesttent Ried

Het treffen vindt om de vijf jaar plaats en is voor het eerst georganiseerd in 1985. Dat werd toen gehouden in Zwitserland. Een van de organisatoren was W.J. Riemersma uit Ried. Hij maakte kennis met Ernst Meeder uit Oostenrijk. Die kwam tijdens een rit door Fryslân in Ried terecht en vond dat zo interessant dat hij op zoek ging naar andere plaatsen met dezelfde naam.

Naast Ried in Fryslân gaat het om Ried im Zillertal en Ried in der Riedmark in Oostenrijk, Das Hessische Ried in Duitsland en Ried bei Kerzers in Zwitserland.