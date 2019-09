Organisatie Eilân verbijsterd over verbod op doorgaan festival

De gemeente Terschelling is verrast en teleurgesteld over het besluit van de rechter, zegt wethouder Sietze Haringa. "We waren wel voorbereid op het risico dat er speelde, maar we hadden toch het idee dat er een hele goede voorbereiding was geweest, goede dossiervorming en argumentatie. We hebben hard gewerkt met heel veel mensen om dat goed en evenwichtig op een rijtje te zetten. Ja, dan is het altijd wel een teleurstelling als het dan toch niet uitpakt, zoals je in je besluit had gedacht."

De rechter was er echter niet van onder de indruk en kwam tot de conclusie dat er veel gebreken aan de door de gemeente verleende omgevingsvergunning zaten. Hij ging met name in op de stikstofproblematiek en dat het festival voor negatieve effecten kan zorgen voor het natuurgebied op Terschelling.

Wethouder Haringa vreest dat het besluit van de rechter in de toekomst ook gevolgen kan hebben voor andere festivals op het eiland. "Je moet je toch gaan afvragen hoe we daar met verdere activiteiten en festivals mee om moeten gaan. We moeten het én op tijd én supergoed gaan organiseren. En dan nog loop je dit soort risico's."