Musea pakken volgend jaar uit met werk van kunstschilder Jan Mankes

Mankes (1889-1920) woonde zes jaar met zijn ouders, vader was Fries en moeder Drents, in buurtschap Het Meer bij Heerenveen en er wordt aangenomen dat hij daar zijn liefde voor de natuur ontwikkelde. De kunstschilder woonde later in Den Haag, maar verhuisde naar de Veluwe vanwege zijn zwakke gezondheid. Hij overleed op 23 april 1920 in Eerbeek aan tuberculose, slechts 30 jaar oud.

Zondag 9 september zendt Buro de Vries een uitgebreid gesprek uit met Ype Koopmans over zijn werk als museumdirecteur van MORE in Gorssel.