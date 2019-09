Rechter verbiedt festival Eilân op Terschelling

Eilân zou komende week bij het meer van Hee worden gehouden, in de buurt van een stiltegebied met beschermde diersoorten. Het festival zou volgens de bezwaarmakers een te zware belasting zijn voor het gebied. Volgens de rechter heeft de gemeende de "belangenafweging ondeugdelijk gemotiveerd". De rechter komt tot de conclusie dat aan de besluitvorming over de omgevingsvergunning "de nodige gebreken en omissies kleven, zodat schorsing van de omgevingsvergunning is aangewezen".

Verkeerde rekenmethode

Ook de verplaatsing van één van de podia, een oplossing van de organisatie om het festival toch mogelijk te maken, wordt van tafel geveegd. Volgens de rechter wordt niet aangetoond dat die verplaatsing geen verstoring van de natuur oplevert. Datzelfde geldt ook voor de uitstoot van stikstof. Daar is volgens de voorzieningenrechter een verkeerde rekenmethode voor gebruikt. De effecten van de uitstoot van stikstof zijn daardoor niet goed in kaart gebracht. Zo wordt dus niet duidelijk wat de schade aan de natuur is.

Donderdag gaf voorzitter Henk Hees van de stichting al aan naar de rechter te stappen, als het college van burgemeester en wethouders van Terschelling een omgevingsvergunning af zou geven. Dat gebeurde donderdagavond laat, na intensief overleg met de betrokkenen en een extra raadsvergadering.

De volledige uitspraak van de rechter is hier te lezen.