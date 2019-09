LIVE: De Admiraliteitsdagen in Dokkum met 'Night of the Praams'

Dokkum staat dit weekend weer in het teken van de Admiraliteitsdagen. Op vrijdagavond is traditioneel de Night of the Praams op het podium bij De Zijl. Met deze keer optredens van Jan Dulles, één van de 3JS, Ellen ten Damme en Robin Slutter, bekend van Scrum. De artistieke leiding van het muziekspektakel is in handen van Sjoek Nutma. De hele avond is live te volgen, in samenwerking met tientallen vrijwilligers van streekomroep RTV NOF.