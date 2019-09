Toekomst huisartsen: 'Minder administratie en meer patiënt'

"Laat ik mijn eigen praktijk als voorbeeld nemen," begint Maats zijn verhaal. "Hier in Gorredijk hebben we zes huisartsen en zeven assistentes aan het werk. Samen kun je veel werk opnemen, dus is het handiger dat je ook groter bent. Je kunt zo het werk verdelen en de administratie uitbesteden aan een groep die daar voor geleerd heeft. De dokter leert niet voor de administratie en heeft daar ook geen zin in, dat is zijn vakgebied ook niet. Laat dat door andere mensen doen. Zo houdt de dokter tijd over voor de patiënt."

Gewoon dokter zijn

Geen gedoe met administratie, maar gewoon dokters zijn. Dat is wat jonge huisartsen willen, volgens Maats. Maar in de huidige praktijken is dat lastig. "Je moet misschien meer gaan samenwerken in de praktijken. Het is niet meer van deze tijd om een eigen praktijkje in een dorp te hebben, maar ga wat breder kijken. Er is landelijk een groot huisartsentekort, dus als je ze wilt verleiden om naar jouw praktijk te komen, zul je moeten zorgen dat je genoeg te bieden hebt. Denk bijvoorbeeld aan een brede opleiding of opvang voor de kinderen."

Hoge werkdruk

In een onderzoek van Nivel, het Nederlandse instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg heeft 93% van de Friese huisartsen aan een hoge werkdruk te ervaren. Daarom is de huisartsenvereniging sinds 2012 druk bezig geweest om samenwerkingen op te zetten tussen praktijken en dat scheelt.