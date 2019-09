Friese beeldhouwer Pier Pander herdacht op honderdste sterfdag

Op de herdenking in Leeuwarden waren zo'n vijftig mensen om stil te staan bij de honderdste sterfdag van Pander. Professor Marcel Broersma, biograaf, vertelde over de erfenis van Pander. De kunstenaar was de eerste Nederlander met een eigen museum door 'slim nalatenschap', zegt Broersma. Het museum opende in 1954.

Jankobus Seunnenga zong in het Historisch Centrum Leeuwarden gedichten op muziek en Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja droeg een gedicht op aan Pier Pander: 'De bûtenkant is de oare kant'.