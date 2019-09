Praatjes op De Pijp zijn uitgekomen: over de vondst van de eeuwenoude trap in Kollum

"We hadden het niet helemaal verwacht, maar op oude kaarten van deze plek kun je in details een vorm van een rondboog zien. We dachten: 'hé, daar zouden oude kelders geweest kunnen zijn, net als in Leeuwarden'", vertelt Bosma. In Leeuwarden kun je op kadeniveau onder bij de kelders komen. "Maar dit hadden we niet meer gedacht, dat er zoveel bewaard was gebleven."

De trap komt onder het waterpeil van de vaart, omdat het water in de vaart vaak van peil veranderde. De vaart was een handelsroute van Groningen naar Leeuwarden en kwam uit bij de Lauwerszee. "De trap werd vooral gebruikt door formele mensen, die zo gemakkelijk uit hun bootje konden stappen", vertelt Bosma.

Dat er aanwijzingen waren van ondergrondse gangen, was niet alleen bekend door de oude kaart. De Pijp, de brug op de Voorstraat, is ook altijd wel een plek waar veel dorpsbewoners komen om te praten. Ze zeggen altijd 'wat er op de Pijp wordt gezegd, moet je niet geloven', maar er gingen wel verhalen rond dat er nog ondergrondse gangen waren van het rechthuis."