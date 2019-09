Glasvezel in De Fryske Marren: 31 dorpen wel, 2 kernen niet

De zeven dorpen die nu ook glasvezel krijgen, zijn Echtenerbrug, Langweer, Ternerne en grote delen van Bakhuizen, Oudehaske, Sintjohannesga en Sint Nicolaasga.

Tevreden

Ondanks het feit dat het niet gelukt is Sloten en Oudemirdum binnenboord te halen, zijn de initiatiefnemers van DFMopGlas (De Fryske Mienskip op Glas) tevreden. "Graag hadden we iedereen aangesloten op het netwerk, maar niet overal bleek er voldoende interesse te zijn. Mocht dat beeld in de toekomst anders worden, dan kan de coöperatie wellicht alsnog een oplossing bieden," dat jouwe Jaap Bosma en Anja Rombout oan.