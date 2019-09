Meldkamers onder de maat: onderbezetting en verouderde ICT

Volgens de inspectie hebben alle centrales te maken met onderbezetting. Voor het aanwezig personeel is de werkdruk te hoog en op het gebied van ICT staan de meldkamers stil, zo verklaart de inspectie.

De meldkamer in Drachten wilde niet reageren op het rapport. Minister Grapperhaus van Justitie gaat in gesprek met de politie, de veiligheidsregio's en de ambulancezorg over hoe het nu verder moet met de meldkamers.