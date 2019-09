Schorsing Drent en Van der Veen door KNKB blijft staan: "Ik ben er klaar mee"

De straf gaat in vanaf 14 september. Dat betekent dat beide mannen volgend weekend nog wel mogen kaatsen in Marsum, maar die partij wordt hun laatste van het seizoen. De Oldehovepartij op zondag 15 september moeten ze aan zich voorbij laten gaan. Dat is de laatste wedstrijd van het seizoen.

Het betekent dat ze ook de eerste partij van het nieuwe seizoen, de afdelingswedstrijd in Weidum, moeten missen.

"Ik ben er klaar mee"

Dylan Drent heeft zich eerder al over de straf uitgesproken en daar blijft hij bij. "Het is zonde. Het is voor de PC gebeurd en dan moet je zolang wachten op de uitspraak. En dan krijg je het ook nog eens via social media te horen. Ik ben er klaar mee. Als je wordt veroordeeld door de rechter, hoor je dat toch ook van de rechter en niet via social media?", vraagt Drent zich af.

Hij vindt het jammer dat hij de Oldehovepartij moet missen. "Ik als Harlinger heb toch geen afdelingspartuur, dus dat ik Weidum mis is niet zo erg. Maar de Oldehovepartij heeft mooie prijzen en het is de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Dan sluit je met zijn allen af. Dat is leuk. Maar als ik niet kaats, ga ik er ook niet naar toe."