Ds. Hasperschool Akkrum bestaat 100 jaar: 'Meer dan muren en glazen'

Directrice Gea van Wieren is erg trots op het jubileum: "We maken er vandaag een leuk feest van, want 100 jaar is niet niets. Wij willen dat vieren met iedereen die bij de school betrokken is en was."

In de ochtend is er voor de kinderen circus. "Wij maken met de kinderen zelf een voorstelling voor de ouders. Dan is er even pauze en in de middag dan gaan we los voor de mensen die ooit op deze school gezeten of gewerkt hebben."

Driemaal schoolstrijd

Volgens Van Wieren heeft de school wel drie keer een schoolstrijd meegemaakt: "De eerste schoolstrijd ging over de oprichting van de school. Er was in Akkrum al veel alnger openbaar onderwijs, maar geen christelijk. De gemeenteraad schreef ook: 'U weet immers dat wij voor den openbare school zijn.' De eerste strijd ging dus over de identiteit. Die erna was toen er een kleuterschool moest komen, dat was bijna een zelfde strijd: waarom moest er noch een christelijke kleuterschool bij komen?"

Zelf maakte directrice Van Wieren de laatste 'schoolstrijd' mee. "Het woord strijd klinkt wat zwaar, maar het was we een lang proces om hier in dit mooie schoolgebouw terecht te komen," legt ze uit. "Dat heeft wat voeten in de aarde gehad, want al in de vorige eeuw waren er gesprekken over. Het ging met name over geld. Soms lagen de eisen ook wel wat hoog, maar het was gewoon niet te betalen. Uiteindelijk zijn we hier met elkaar in een gebouw gekomen, met de openbare school en de kinderopvang."

Meer dan muren

Omdat de school nieuw werd gebouwd, kunnen oud-leerlingen niet meer in 'hun' gebouw kijken. "De mensen zullen de muren en de glazen niet terugvinden, maar wij hopen dat de Hasperschool meer is dan muren en glazen," zegt Van Wieren.