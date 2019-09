Uitspraak rechter over Terschellinger festival Eilân vrijdag verwacht

De gemeente en de organisatie hebben er opnieuw naar gekeken en dingen aangepast en donderdagavond is er een nieuwe vergunning verleend door de gemeente. Stichting Ons Schellingerland heeft echter bezwaar gemaakt tegen de nieuwe vergunning.

Alle partijen in dit geschil hadden tot drie uur vrijdagmiddag de tijd om alle stukken over de kwestie bij de rechtbank aan te leveren. Die buigt zich er nu over en doet daarna schriftelijk uitspraak. Het festival zou volgende week donderdag moeten beginnen.