Freedsmerk over geweld tegen agenten: "Ze heeft er na zeven jaar nog steeds last van"

"Mijn dochter werkt bij de politie en was zeven jaar geleden betrokken bij een knokpartij. Daar heeft ze nu nog last van. Er moet écht iets gebeuren, want het respect is helemaal weg!" Deze reactie op de Leeuwarder vrijdagmarkt klonk bijna als een aanklacht tegen het schofterige en gewelddadige gedrag waar agenten tegenwoordig mee te maken hebben.