Oratmangoen komt te laat en mist daardoor basisplek bij Cambuur

Wie wel in de basis staat, is Robin Maulun. De Franse middenvelder miste vorige week het duel met FC Den Bosch door een enkelblessure. Mitchel Paulissen verhuist daardoor weer naar de bank. "Robin is een speciale jongen, die extra wapens heeft", zo verklaart De Jong de rentree van Maulun in de basis.

Jarchinio Antonia, die op de laatste ag van de transferperiode overkwam naar Cambuur, is nog niet fit genoeg om te beginnen. De Jong: "Die heeft nog twee, drie weken nodig. Maar dat wisten we, toen we hem haalden."

Net als Antonia wordt Doke Schmidt ook over een aantal weken terug verwacht. De Jong hoopt dat ze begin oktober weer inzetbaar zijn.