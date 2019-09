Bezwaarmakers festival Eilân stappen naar de rechter

De stikstofregels waar Hees het over heeft, zijn volgens Van Drunen goed naar gekeken. "Daar is ook door deskundigen goed naar gekeken. Er is in rapportage rekening gehouden met uitstoot en daarvan is vastgesteld dat we onder de vastgestelde grens bleven."

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor het festival zijn inmiddels begonnen. Maar krijgen ze alles nog wel op tijd klaar? "Gelukkig heb ik daar een geweldig team voor. We beginnen morgenochtend met de opbouw. Dat is een dag later dan gepland. Donderdag hopen we met open armen de bezoekers te ontvangen."