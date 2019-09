Monument voor de familie Hartman, die in 1944 omkwam bij Lemmer

Het schip was daar om hooi naar Purmerend te varen, maar lag op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Voor Tini Westerhof-Hartman (87) was het een aangrijpend samenzijn. "Vooral toen die kinderen van de school kwamen, dat doet me heel veel. Dat je denkt: zo klein waren ze nog," zegt ze. Ze denkt aan haar overleden zusjes en broertje. "Maar ze hebben het mooi gedaan, echt geweldig." Kinderen van basisschool De Arke in Lemmer hebben het gedenkteken onthuld.

Ze was niet meteen enthousiast. Ze dacht: "Moet dat nou nog? Dat klinkt een beetje raar, maar er zijn zoveel mensen omgekomen. Ik moest er wel even aan wennen. Maar ik vind dat ze het heel mooi gedaan hebben."

Stichting Oud Lemmer

Piet Zantman van Stichting Oud Lemmer is erg blij dat er nog iemand uit het gezin bij kon zijn. "Gelukkig kon nog één van de kinderen die het hebben overleefd, aanwezig zijn. Ze is al 87 jaar. Ze heeft veel familie meegenomen om met elkaar te gedenken dat dit drama zich ooit afspeelde. Vroeger werd er niet over gesproken." Niemand weet waarom het schip eigenlijk is gebombardeerd. Mogelijk zag men het aan voor een vijandig doelwit.

Zantman snapt wel dat het veel doet met vrouw Westerhof-Hartman. "Ik denk ook dat de geschiedenis, de beelden van toen en het gemis van vader en moeder en de andere familie weer boven water komt. Dat is altijd emotioneel."