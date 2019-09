CAO-akkoord bereikt in de metaalsector

Ook in Fryslân werd er in het afgelopen jaar meerdere keren gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden. In januari kwamen er meer dan 200 medewerkers uit de sector op de staking Leeuwarden af. Ook in juni legden verschillende Friese installateurs, metaalbewerkers en monteurs 24 uur lang hun werk neer.

Naast een loonsverhoging komt er geld beschikbaar voor het opleiden van personeel. Verder is er een zogenaamd 'generatiepact' gesloten, dat vanaf begin volgend jaar moet ingaan. Dat moet ervoor zorgen dat ouderen minder kunnen werken, waardoor er meer plek is voor jongeren.

Ook voor flexwerkers verandert er iets. Werkgevers hebben toegezegd dat 5000 van hen een vast contract krijgen. De bonden leggen het akkoord de komende weken voor aan hun lede