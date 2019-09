Door komst Van Hau bij SC Heerenveen is Eredivisie ook in Vietnam op tv

De komst van de Aziatische verdediger naar SC Heerenveen bleef niet onopgemerkt in Vietnam. Zo is de Facebookpagina van SC Heerenveen zo ongeveer geëxplodeerd. Honderdduizenden nieuwe volgers zijn er bij gekomen, met name uit Vietnam. De Facebookpagina van SC Heerenveen is met meer dan 318.000 likes, na Ajax, PSV en Feyenoord, de meest populaire van alle Nederlandse clubs.

Invallen tegen Thailand

Van Hau speelde donderdag met de nationale ploeg van Vietnam met 0-0 gelijk tegen Thailand. De 20-jarige linksback kwam een kwartier voor tijd in het veld. De wedstrijd tegen Thailand was de eerste in het kader van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar. Vietnam zit in een poule met Maleisië, Thailand, Verenigde Arabische Emiraten en Indonesië.