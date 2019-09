Groen licht voor restauratie Jouster Toer

De totale kosten van de werkzaamheden worden geschat op 285.000 euro. Gemeente De Fryske Marren was tot 2016 eigenaar van de Jouster Toer en heeft in juni 200.000 euro beschikbaar gesteld. Voor het resterende bedrag is externe financiering gevonden.

De restauratie wordt gedaan door dezelfde aannemer die vorig jaar ook de spits van de toren heeft gehaald. De werkzaamheden zijn op dit moment in voorbereiding en zullen voor het grootste deel plaatsvinden in de werkplaats in Sneek. In het tweede halfjaar van 2020 zal de toren worden opgeleverd.