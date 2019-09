Alle 45 kavels bij De Peinder Mieden verkocht: wonen en natuurbeheer ineen

Alle 45 kavels die in De Peinder Mieden tussen Opeinde en Drachte komen, zijn nu verkocht en ook alle ruimtelijke procedures rondom het project zijn nu afgerond. Het bestemmingsplan voor de tweede fase van De Peinder Mieden is door gemeente Smallingerland vastgesteld. De kavels komen in een natuurgebied van zo'n 90 hectare. Er zijn al acht energieneutrale woningen bewoond en nog eens acht woningen zijn op dit moment in aanbouw. In 2022 moeten alle woningen klaar zijn.