Auto over de kop op de A7 bij het klaverblad boven Heerenveen

Op het klaverblad boven Heerenveen is vrijdagochtend een auto over de kop geslagen. Het ongeluk geurde op de A7 richting Drachten, ter hoogte van verbindingsweg A32. De vrouw die de auto bestuurde, is door ambulancepersoneel onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht. De rechter rijstrook is afgesloten, daardoor is er file ontstaan.