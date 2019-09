Aantal leerlingen op Sneker Tienerschool in jaar tijd verdubbeld

Daarmee zit de school net tussen de basisschool en het middelbaar onderwijs in. De kinderen die op de school zitten, gaan iets eerder van de basisschool en gaan later naar het middelbaar onderwijs. Ze stromen pas in de derde klas in. Het doel daarvan is om de overgang minder groot te maken. Het succes is opmerkelijk want dit jaar is er nog een tweede tienerschool bijgekomen, maar dat zorgt dus niet voor minder groei.

"De andere school is van de christelijke koepel CVO en die pakken het gewoon heel anders aan. Die hebben een bestaand pakket aangekocht en zijn daar mee aan de slag gegaan. Wij zetten echt iets nieuws op."

'Broddeljaar'

En dat is nog niet zo makkelijk, zag het team van de school in het eerste jaar. Alles moest nog worden uitgevonden terwijl de eerste kinderen al op school liepen. Met elkaar gingen ze op zoek naar wat wel en niet werkte. "Het eerste jaar is een beetje een broddeljaar," zei directeur Tinie Sterenbosch. "Sommige dingen gingen meteen goed en andere niet. Zo hebben we dit jaar wat meer structuur aangebracht in het lesprogramma, zonder daarbij het basisidee los te laten."