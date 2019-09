Harry van der Molen: Rijk heeft verantwoordelijkheid voor het Fries

Het Rijk moet aan de slag met de kritiek van de Raad van Europa op de bescherming van de Friese taal en identiteit. Dat zegt CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen uit Leeuwarden. Donderdag verscheen een nieuw kritisch rapport van de Raad van Europa over het naleven van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. De Raad van Europa vindt dat het Fries 'te slecht zichtbaar' is in het straatbeeld en ook dat het onderwijs in het Fries tekort schiet.