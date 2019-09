Festival Eilân op Terschelling mag doorgaan

Bezwaren weggenomen

Verslaggever Auke Zeldenrust is op Terschelling en volgde de raadsvergadering. "Volgens de gemeente zijn de bezwaren die er waren, namelijk dat het in Natura 2000-gebied ligt, weggenomen door de organisatie. Twee podia in het bos krijgen een andere plek, op camping De Kooi." Daarom is er besloten toch een omgevingsvergunning af te geven en kan het festival doorgaan.

Festival versus natuur

De gemeente zegt aan de ene kant te hebben gezien naar de belangen van het doorgaan van het festival. Er zijn namelijk al veel voorbereidingen geweest. Aan de andere kant wordt er gelet op de belangen van de natuur. "We hebben geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken", zegt burgemeester Bert Wassink van Terschelling.

Bezwaarmakers

Ook de bezwaarmakers zaten in de zaal. Zij hadden gezegd meteen dat ze meteen naar de rechter zouden stappen als het festival door zou gaan. Zij vinden dat het belang van de natuur minder zwaar wordt meegeteld dan dat van het doorgaan van het festival. "We hebben goed naar de natuurbelangen gekeken. Maar ik kan me hun standpunten goed voorstellen. We hebben alle argumenten echter op een rij gezet en zo zijn we tot een besluit gekomen", legt Wassink uit.

Volgens hem was het een lastig besluit. "Je neemt liever niet een besluit waarbij de gevoelens op het eiland over verdeeld zijn, maar dat was hier onontkoombaar."