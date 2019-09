Beslissing over festival Eilân wordt vrijdagochtend pas bekend gemaakt

De gemeente Terschelling psprak donderdagavond op een extra raadsvergadering over het festival Eilân. Burgemeester Wassink zei voorafgaand aan de bijeenkomst al dat het college nog geen beslissing heeft genomen over de nieuwe vergunningsaanvraag. In de loop van de avond werd bekend dat die beslissing vrijdagochtend pas bekend zal worden.

Het is een vervelende situatie, zei Wassink later in de vergadering. Hij geeft toe dat ze niet alles goed hebben gedaan en dat ze van deze situatie moeten leren.

Oerol

Volgens de burgemeester kan een en ander ook gevolgen hebben voor het Oerolfestival. Hij zegt dat ze er goed naar moeten kijken, want als voor elk evenement een omgevingsvergunning nodig is heeft dat mogelijk ook consequenties voor Oerol.

Schadeclaims

Wassink is niet bang voor schadeclaims. "Ik zie de schadeclaims met vertrouwen tegemoet. We hebben dan niet alles goed gedaan, maar ook niet alles verkeerd."

De extra bijeenkomst is uitgeroepen door Christa Oosterbaan van de PvdA, de grootste fractie op Terschelling. Zij wil dat het college met een opsomming van de feiten de raad meer duidelijkheid geeft. Dat is noodzakelijk om ervan te leren. Ze willen ook weten wat de gevolgen zijn als het festival niet door kan gaan. Komen er dan bijvoorbeeld schadeclaims. Ze noemt het een vervelende situatie.