Wielerkoers Leeuw van Leeuwarden gaat niet door

Door strenge eisen van de gemeente Leeuwarden waren er wel 50 tot 60 vrijwilligers nodig geweest. De Leeuw van Leeuwarden zou voor het eerst in 50 jaar tijd weer in de wijk Nijland gehouden worden. In 1969 won de Leeuwarder wielrenner Anne Koster de koers. Later is de ronde nog wel in andere delen van Leeuwarden en in Leeuwarderadeel verreden.