Wethouder Hoekstra slaat twee jaar na brand de eerste paal van nieuwe sporthal Burgum

Alle sporters en verenigingen uit Burgum en omgeving kunnen terecht in sporthal Westermar. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft 9,9 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van de sporthal. Een deel van dat geld komt uit de uitkering van de verzekering voor de afgebrande sporthal.

Over de nieuwe sporthallen is heel wat gesproken in Burgum. De gemeente wilde in eerste instantie een 'sobere sporthal' bouwen, maar een burgerinitiatief van Burgumers en ook Burgumer sportvereniging zagen dat als een gemiste kans.

Voor veertig jaar

Voor een wat grotere investering krijgt Burgum nu een multifunctionele sporthal met flexibele tribunes, een sportcafé en ruimte voor meerdere sportactiviteiten op hetzelfde moment. Volgens wethouder Gelbrich Hoekstra gaat het om een diepte-investering' voor een jaar of veertig.

De voorziening is wat hen betreft niet alleen bedoeld voor sporters, maar ook voor mensen die nog niet sporten. "Het wordt een open park, waar alle doelgroepen terecht kunnen. Als gemeente willen we het sporten graag aanmoedigen." Hoekstra vindt dat de extra investering wel meevalt. "De multifunctionele hal kost ons 8.000 per jaar extra. Dat is te overzien, want de energierekening van het nieuwe gebouw wordt heel laag."