Friese songfestival Liet wil vernieuwen: meer dan alleen liedjeswedstrijd

Na de hoogtijdagen met groots opgezette finales nam de belangstelling voor het Friese songfestival af. Vorig jaar ging de organisatie van Liet over in andere handen. De nieuwe organisatie wil met een aantal maatregelen het festival redden.

Het wedstrijdelement blijft, maar in de nieuwe opzet wordt de Friestalige muziek gestimuleerd door artiesten van verschillende genres te laten samenwerken. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking van indierockband Woe Blind Birds met operazangeres Elisabeth en van Esther met Wiebe Kaspers.

Daarnaast wil de organisatie het Friestalige lied ook buiten Leeuwarden laten horen. Er komen in oktober programma's in Grou en Oudebildtzijl met optredens van bekende Friese artiesten gekoppeld aan beginnende dichters of singer-songwriters.

Het is de vraag of die maatregelen ook iets opleveren. Tot nu toe is het succes van Liet-winnaars en de Friestalige popmuziek in het algemeen beperkt gebleven tot Twarres en De Kast. "Het zou mooi zijn als er weer een Friestalige megahit zou komen", zegt voorzitter Gerard van der Veer van Liet.

De Liet-finale is op 15 november in Neushoorn.