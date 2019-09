Wereldberoemde kunstenaar emotioneel door Allegorische Optocht

De wereldberoemde kunstenaar Harry Arling uit de provincie Groningen wist niet wat hij zag toen hij het eindresultaat zag van een van de praalwagens bij de Allegorische Optocht in Sint Nicolaasga. Een van de wagens, die van de vogeldobbe, is gebaseerd op zijn sciencefiction-kunst. Arling was onlangs nog in Tokio om zijn werk te tonen. De kunstenaar stond perplex van de precisie waarmee zijn werk is nagemaakt.