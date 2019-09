Sneker gevangenis in voor dreigen met terroristisch misdrijf

Een man uit Sneek is donderdag door de rechter in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 12 voorwaardelijk voor het dreigen met een terroristisch misdrijf. De man heeft onder andere gedreigd om met gasflessen en benzine naar het gemeentehuis in Sneek te komen en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming om het leven te brengen.