Cateraar Eilân in spanning: "Veel gedupeerden als het niet doorgaat"

Cupido is geboren en getogen op Terschelling. Hij zorgt er tijdens het festival voor dat iedereen, de crew, artiesten en bezoekers, eten krijgt. "We gaan een mobiele keuken inrichten op de camping. Daaruit wordt de crew voorzien van eten, de artiesten ook. Verderop het terrein hebben we nog een tent waar we de gasten ook van een hap kunnen voorzien."

De cateraar is inmiddels al aan het werk. "Alles is al onderweg naar het eiland, dat kan niet stilstaan. Als er mensen komen, dan moeten de magen wel gevuld worden. Anders kan er ook niet gewerkt worden."

Leven van toeristen

Cupido baalt van de gang van zaken. "Ik lees ingezonden brieven in de krant van mensen die ondernemers op het eiland betitelen als 'rupsje nooitgenoeg'. Dat steekt mij ook, want we werken hier met z'n allen heel hard aan een mooi toeristisch product. 99% van Terschelling leeft van de toeristen. Je moet het respecteren als mensen hun schouders ergens onder zetten om het op een hoger niveau te tillen."

En het argument van de tegenstanders dan? Zij vinden dat het festival niet kan worden gehouden in een stiltegebied. "Als je goed kijkt, is dit bestemd als recreatiegebied", zegt Cupido. "Dit is een kunstmatig aangelegd meertje, ooit gebaggerd om de dijk op te hogen. Daarom kunnen we hier mooi gebruik van maken als toeristisch gebied. Uit het natuurgebied blijven we juist weg, omdat we hier kunnen recreëren. De echte natuurgebieden worden daarmee gespaard."