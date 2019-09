Gemeente neemt vandaag besluit over vergunning festival Eilân

De burgemeester heeft niet geprobeerd de mening van de bezwaarmakers te veranderen. "We zijn niet zo naïef geweest om ze proberen over te halen. We hebben ze uitgelegd wat onze positie is. Wij willen gewoon zorgvuldig deze procedures afhandelen. Maar dat is niet het antwoord wat zij willen horen. Zij willen dat het niet doorgaat."

Momenteel wordt er nog altijd overlegd. "Vorige week is er door de voorzieningenrechter een aantal bezwaren op tafel gelegd. De initiatiefnemer heeft daar van alles aan gedaan, daar wordt op dit moment naar gekeken. De intentie is om donderdag met een besluit te komen. Ik hoop dat we de raad vanavond als eerste kunnen informeren. We zijn ons terdege bewust dat de tijd dringt."