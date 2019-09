Jenny Douwes: "Burgemeester heeft kinderen bij intocht in Dokkum bewust in gevaar gebracht"

Burgemeester Waanders heeft in haar functie als burgemeester van Dongeradeel de kinderen in Dokkum bij de nationale intocht van Sinterklaas in 2017 bewust in gevaar gebracht. Dat zei Jenny Douwes, woordvoerder van de 'blokkeerfriezen' woensdagavond in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen IepenUP Live.