De koning heeft een baard, volgt commissaris Arno Brok?

"Och och och, dit is me toch wat!", is de eerste reactie van de commissaris in Muzyk yn Bedriuw bij Omrop Fryslân. "Zijn er niet betere onderwerpen? Het is nu nogal een item."

Nogal robuust

Brok moet de voorstanders teleurstellen. "Ik vind de baard op de foto nogal robuust", zegt hij. "Wat mij betreft is het een iets te grote baard. Volgens mij staat het me niet, moet ik eerlijk zeggen. Vrienden zeggen dat ook, dus dat moet ik dan maar volgen."

Geen baard dus. Brok heeft dat in het verleden ook nooit gehad. "Ik heb zoveel haar op de tanden, dus een baard is too much."

Over de baard van de koning is Brok enthousiaster. "Die vind ik heel aardig, moet ik zeggen. Maar bij mij wordt het hem niet."