Première iepenloftspul Animal Farm dag later vanwege het weer

"Het stuk gaat over een groep dieren op een boerderij, die het eigenlijk niet zo eens is met hoe ze leven", vertelt regisseur Job de Roo van iepenloftspul Opsterlân. "Ze hebben een hekel aan de boer en eigenlijk daarmee ook aan de mens in het algemeen. Ze besluiten die boerderij over te nemen en hun eigen maatschappij daarbinnen te creëren."