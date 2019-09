Sollicitanten voor burgemeesterspost Ameland bekend: 22 mannen en 11 vrouwen

Van de kandidaten zijn er liefst 31 ouder dan veertig jaar. Van twee kandidaten is niet bekend hoe oud ze zijn. Het grootste deel van de sollicitanten is lid van de VVD, gevolgd door kandidaten van de lokale partijen. Een kandidaat is partijloos.

Momenteel is Gerard van Klaveren waarnemend burgemeester op het waddeneiland. De gemeenteraad besluit uiteindelijk welke twee kandidaten overblijven en voorgedragen worden aan de kroon.

Noardeast-Fryslân

Dinsdag werd ook bekend hoeveel sollicitanten zich hebben gemeld voor de burgemeestersvacature in de fusiegemeente Noardeast-Fryslân. Met twaalf belangstellenden is er voor die vacature veel minder interesse.