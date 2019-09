Omrop TIP: Muzikaal programma Admiraliteitsdagen live bij Omrop Fryslân

Night of the Praams

Zowel het muziekprogramma op vrijdag- als zaterdagavond is live om 22.00 uur te zien via Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Vrijdagavond staat de Night of de Praams op het programma, met optredens van Jan Dulles (bekend van de 3JS), Ellen ten Damme, Robin Slutter en een special guest.

Zaterdagavond zijn de optredens van Racoon en The Dirty Daddies live te volgen. De optredens zijn op het keerpunt van de Elfstedentocht, op de Zijl middenin het centrum van Dokkum.