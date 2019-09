Directeur Fryske Akademy: "Provincie moet de regie nemen"

Hij reageert daarmee op een rapport van de taskforce, die woensdag concludeerde dat de provincie vijf ton moet uittrekken om de Fryske Akademy te redden. De organisatie heeft op dit moment een structureel tekort van 350.000 euro per jaar.

"De Akademy heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een verlaging van het budget", volgens Smink. "In totaal gaat het om ongeveer zeven ton. Dat heeft als gevolg dat de Akademy te weinig speelruimte heeft om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Er wordt wel geprobeerd om samenwerking te zoeken, maar dat kan nog veel beter."

"Provincie moet regie nemen"

Volgens de interim-directeur is het belangrijk dat de ontwikkelingen provinciebreed worden gedragen. "We moeten als wetenschappelijke instellingen kijken hoe we met zijn allen het verhaal van Fryslân vertellen. De provincie moet daar de regie in nemen, dat staat ook in de aanbevelingen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat wij dan veel meer moeten samenwerken met de Campus Fryslân."

Om die samenwerking van de grond te krijgen is geld nodig. Smink: "Anders kan de Akademy niet op wetenschappelijk niveau het werk doen dat van haar wordt verwacht. Alle argumenten staan op een rijtje. Het is nu aan Gedeputeerde Staten en dan aan Provinciale Staten om besluiten te nemen. Als wij zo doorgaan, zijn we in een paar jaar door ons vermogen heen."