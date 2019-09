Nationale interesse voor luchtige en Friese campagne biodiversiteit

Met de campagne Wat zullen we nou beleven? moet het publiek duidelijk worden gemaakt dat zonder biodiversiteit het dagelijks leven niet mogelijk is. Dat is nodig, zeggen de organisaties, omdat de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in ons land in rap tempo afneemt.

"Alledaagse zaken"

"We willen op een luchtigere manier het begrip biodiversiteit bij het grote publiek onder de aandacht brengen", vertelt Lisette Bokma van de campagne. "Mensen worden er minder gevoelig voor, en juist met deze campagne zetten wij in op de alledaagse zaken die mensen aanspreken."