Skûtsje Hendrika inmiddels verankerd op Drachtster rotonde

Donderdagmiddag wordt het skûtsje feestelijk geopend, maar omdat het praktischer was werd het schip woensdagavond al verplaatst. Aan het einde van de avond had it Drachtster skûtsje zijn plaats ingenomen op de vernieuwde 'turborotonde'.

Skûtsjehistorie

Met het skûtsje wil de gemeente Smallingerland de Drachtster skûtsjehistorie in stand houden. Twaalf eigenaren van skûtsjes die zich verbonden voelen met Drachten, willen dat Drachten de skûtsjeplaats van Fryslân wordt.