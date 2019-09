Nieuw mobiel oefencentrum brandweer: containers bij Burgum

De brandweer oefent meestal in het opleidingscentrum in Zuidbroek in Groningen, maar dat is voor de meeste korpsen toch een eind rijden. Zo'n mobiel centrum komt dus logistiek beter uit.

In de containers worden pallets in brand gezet. De brandweermensen kunnen dan met speciale pakken en perslucht oefenen in de hitte. Ze krijgen met name les in het gebruiken van het zogenoemde "One Seven" drukluchtschuim, dat in plaats van water kan worden gebruikt bij het blussen van brand. Er is geen brandgevaar voor de omgeving, want de warmte blijft in de containers. Er zal in Burgum nog tot november worden geoefend door een groot aantal korpsen.