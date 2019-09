Van stort naar energiecampus: vuilstort Skinkeskâns is centrum voor duurzaamheid geworden

Douwe Faber is een van de oprichters van de energiecampus in Leeuwarden. "We kunnen van afval mooie dingen maken en dat laten we zien vanuit het kenniscentrum op de campus," zegt hij. "In het gebouw zitten ingenieurs, financiële en technische mensen, subsidieadviseurs, kort gezegd: mensen die de plannen bedenken met de klant. Aan de voet van de bult worden dingen uitgevoerd. Daar worden de plannen gerealiseerd. Er wordt gebouwd op basis van wat we op die bult bedenken. Een van de dingen die er komen, is een zonnepark."