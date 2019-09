Actie tegen thuiskappers in Harlingen: "Het is gewoon oneerlijke concurrentie"

Eltsenien is kapper

In grut probleem fan de kapperssaken, is ek dat ien gjin diploma hoecht te hawwen om de kapper te wurden. "Nee, ik kan u vertellen dat iedereen kapper is," begjint Harrie Jager fan de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie syn ferhaal. De ANKO stiet Faber-en-dy by yn de striid tsjin de thúskappers. "Tot 2000 was het nodig om een diploma te hebben, wilde je een zaak beginnen of jezelf kapper noemen. Nu is gewoon iedereen kapper, omdat het geen beschermd beroep meer is. Op deze manier krijg je problemen met de controle en handhaving. Dat zien we nu ook in Harlingen."